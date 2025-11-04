Manna a Sky: "Panchina allungata, ma ci vuole tempo! Dura migliorare i titolari..."

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita, in Champions League, contro l'Eintracht Francoforte. Il dirigente ha illustrato la strategia di mercato seguita durante la sessione estiva, focalizzandosi sul consolidamento della rosa e sul rafforzamento delle alternative ai titolari della scorsa stagione.

Quale bilancio fa del lavoro di mercato svolto? "Speriamo di aver fatto il miglior lavoro possibile. I risultati secondo me aiutano anche l'integrazione dei nuovi. Se le cose vanno bene è più facile inserirsi all'interno di un contesto."

Ha preso dei titolari veri o delle riserve ai titolari che aveva già l'anno scorso? "Io ho sempre detto che noi avevamo, come dice il mister, 12-13 titolari l'anno scorso. La formazione titolare dell'anno scorso è una formazione forte. Infatti ha vinto lo Scudetto e si è conquistata il diritto di giocare la Champions League. Noi avevamo bisogno di migliorare quelle che sono le seconde linee."

Era difficile migliorare una rosa già vincente? "Migliorare Lobotka, McTominay, Anguissa, Rrahmani, Di Lorenzo, Olivera, Lukaku, Politano, Neres, e fino a gennaio Kvara non è facile. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Penso che in alcuni ruoli ci siamo riusciti, con un po' di pazienza ci vuole del tempo."

Cosa serve ancora alla squadra? "Noi avevamo bisogno di allungare la panchina. Il prossimo nostro mercato sarà magari diverso ancora."