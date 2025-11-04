Napoli-Eintracht, probabili formazioni: torna Lobotka, Conte ha due dubbi

vedi letture

L'ultima partita di Champions League è stata una disfatta per il Napoli, il 6-2 a Eindhoven, da lì però al squadra di Antonio Conte si è rialzata con due vittorie contro Inter e Lecce ed un buon pareggio con il Como: ora bisogna continuare il ciclo e scacciare i fantasmi del match con il PSV, anche perché senza i tre punti si complicherebbe ancor più la qualificazione al prossimo turno. La penserà diversamente l'Eintracht Francoforte di Dino Toppmoller, formazione in realtà in grande difficoltà - solo un successo nelle ultime sette gare, sabato ha pareggiato contro l'ultima in classifica in Bundesliga - ma proprio per questo avrà il dente avvelenato.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte deve fronteggiare ancora una volta i problemi fisici stavolta di Gilmour e Spinazzola, le cui convocazioni sono a rischio. Dunque, 4-3-3 con Milinkovic-Savic in porta, al centro della difesa la coppia Rrahmani-Buongiorno, sulle corsie laterali Di Lorenzo e poi ballottaggio Gutierrez-Olivera, quest'ultimo in vantaggio. In cabina di regia dovrebbe tornare Lobotka dal primo minuto, ad affiancarlo pronti i soliti Anguissa e McTominay. Nel tridente non si toccano Hojlund e Politano, mentre per il posto a sinistra David Neres è in pole su Noa Lang.

Le ultime sull'Eintracht Francoforte

Dino Toppmoller disegna un 3-4-2-1 con alcuni cambi rispetto alla gara di campionato di sabato, dove si è infortunato Uzun, uno degli uomini migliori di questo avvio di stagione. Tra i pali Zetterer, pacchetto arretrato composto da Amenda, Koch e Theate. Sulle fasce di centrocampo agiranno Kristensen e Brown, in mediana ecco Larsson e uno tra Chaibi e Skhiri. Sulla trequarti avanza Doan per sostituire Uzun, insieme a lui Knauff a dare supporto alla punta dove è testa a testa tra Wahi e Burkardt. Occhio anche all'opzione Gotze al posto di Amenda, facendo scalare Doan sull'esterno e Kristensen in difesa.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) martedì 4 novembre ore 18:45

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Olivera-Gutierrez 55-45%, Neres-Lang 60-40%

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour (in dubbio), Spinazzola (in dubbio), Marianucci e Mazzocchi (fuori lista)

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1) probabile formazione: Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Doan, Knauff; Wahi. Allenatore: Dino Toppmoller

Ballottaggi: Amenda-Gotze 60-40%, Chaibi-Skhiri 55-45%, Wahi-Burkardt 55-45%

Indisponibili: Oscar Hojlund, Baum, Uzun

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Sky Sport, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net