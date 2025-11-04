Esclusiva Prep. portieri Caprai: "Ho dubbi su Milinkovic, il futuro il Napoli lo aveva in casa…"

Riccardo Caprai, preparatore dei portieri e founder del progetto 'Goalkeepermania', è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli.net per fare un resoconto dell'inizio di stagione dei due portieri azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni.

Vanja Milinkovic-Savic è stato il protagonista delle ultime due partite parando due rigori. Come valuti il suo impatto nel Napoli? "L’impatto di Milinkovic-Savic è stato importante, è oggettivo che abbia parato due calci di rigore e il Napoli abbia vinto contro il Lecce e poi pareggiato contro il Como. Sono stati interventi molto importanti ai fini del risultato. Per quanto riguarda il portiere, è stato preso a tanti soldi e comunque la valutazione secondo me deve essere fatta alla fine della stagione, come per tutti i calciatori. È normale che abbia portato punti parando questi due calci di rigore, ma voglio valutarlo in definitiva nel corso della stagione. Adesso c’è Meret infortunato, starà ai box per un po’ di tempo. Milinkovic non mi convinceva in estate e continua a non convincermi ancora oggi, non per partito preso, ma perché sia a livello tecnico che di comprensione del gioco è un portiere con delle difficoltà”.

Prima di infortunarsi, Alex Meret era comunque reduce da quattro panchine consecutive. Il rendimento di Milinkovic-Savic giustifica questa scelta? “È un portiere di cui Conte vuole sfruttare la sua grande capacità di lancio lungo e la possibilità di andare a lottare sulle seconde palle. Questa è una caratteristica di Milinkovic-Savic che Conte ha voluto sfruttare quando lo ha messo titolare. Se poi andiamo a valutare i due portieri nella complessità del ruolo, è chiaro che Meret abbia delle qualità maggiori tra i pali, proprio a livello tecnico. Mi sarebbe piaciuto se Meret non avesse avuto quest’infortunio, perché è un bel duello tra portieri veramente molto diversi. Credo che Conte li avrebbe poi gestiti in base alle partite. Le difficoltà di Milinkovic-Savic le abbiamo viste, con il PSV ha avuto delle incertezze importanti su alcuni gol, ha subito anche un gol non bello contro la Fiorentina. Sono queste le lacune di questo portiere che ci lavorerà e spero possa migliorare”.

Elia Caprile, dati alla mano, è tra i migliori portieri di questo inizio di campionato. È un rimpianto per il Napoli averlo ceduto per soli 8 milioni? “Lo dissi chiaramente che il Napoli lo aveva già in casa un portiere forte, avevo e ho ancora oggi delle perplessità nello spendere più di 20 milioni per un portiere come Milinkovic-Savic. Elia Caprile è un portiere forte che sta migliorando tantissimo, è completo. Con tutto il rispetto per il Cagliari, credo che l’anno prossimo andrà a giocare in una big. A me non sorprende assolutamente il rendimento di Caprile. È chiaro che lui avesse la volontà di andare a giocare, quindi rimanere a Napoli non gli avrebbe dato questa continuità e quindi ha fatto questa scelta di comune accordo con il club. Però ecco se lo guardiamo sotto l’aspetto economico e in prospettiva per il club, io ho dei dubbi su questa operazione perché Caprile è un portiere che potrebbe anche giocare nel Napoli”.

A novembre inizia il tuo corso online 'GK Coach': “È un progetto nato con la collaborazione di allenatori dei portieri di Serie A, ci abbiamo lavorato più di un anno ed è l’insieme di una serie di studi che abbiamo fatto sia in video che sul campo. Con questo corso si cerca di portare dei contenuti per allenatori dei portieri e per portieri dei settori giovanili, dove spesso purtroppo vediamo delle carenze importanti. Abbiamo cercato di andare ad integrare quelle mancanze che ci sono nei settori giovanili. È un percorso molto bello: sono quattro ore di lezioni online, in cui si analizzano la parte tecnica che si allena nei ragazzi e nei portieri in generale. Dalle posture ai posizionamenti, il passo accostato, il passo negativo, lo split-step, come fare l’attacco palla… Ci sono tantissimi video di allenamenti, non è solo la parte teorica. È un percorso ricco”.