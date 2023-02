Osimhen frantuma record e ora punta altri due bonus del suo contratto: i dettagli

Diciannove gol in campionato, due in Champions League e fanno ben ventuno reti in appena venticinque partite. Numeri da record per Victor Osimhen

Diciannove gol in campionato, due in Champions League e fanno ben ventuno reti in appena venticinque partite. Numeri da record per Victor Osimhen, il vero trascinatore di una squadra praticamente perfetta, che adesso vede lo Scudetto a un passo. Il Napoli vola e il nigeriano - ottava partita di fila in rete, dieci in otto partite - si frega le mani, per lo score tecnico personale e anche il tornaconto economico che ne avrà.