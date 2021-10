Osimhen: "Provo amore enorme per Napoli. Club, città e tifosi mi fanno volare! Voglio arrivare in alto con questi colori. Il mio idolo? Drogba"

Victor Osimhen, centravanti del Napoli, ha parlato ai microfoni di BBC Sport Africa, partendo dalla fiducia che gli dimostrato il club azzurro: "Si fidano di me e sono stati al mio fianco durante l'inizio difficile della scorsa stagione. L'amore che provo è enorme: il club, la città, i tifosi e tutti coloro che sono legati al Napoli mi fanno volare. Gioco per un club incredibile con una grande storia calcistica. Devo solo concentrarmi e dare sempre il massimo".

Orgoglioso di essere tra gli africani più costosi? "Certo che sono felice di essere tra i calciatori africani più costosi della storia. Voglio davvero salire più in alto con i colori del Napoli. Diventare un calciatore professionista era un sogno d'infanzia. Non sapevo che sarebbe successo questo trasferimento o qualcosa di così grande. Volevo solo avere successo nel calcio e fare bene per me stesso, prendermi cura della mia famiglia e dei miei pochi amici".

Qual è stato il tuo idolo? "Ighalo è mio fratello maggiore e punto di riferimento. Ha fatto bene per la Nigeria e ha anche concluso come capocannoniere all'ultima Coppa delle Nazioni in Egitto. Ma ho preso Drogba come mio modello mentre crescevo e quella è stata la luce guida. Penso che guardarlo molto e il tipo di mentalità che ha in termini di calcio mi abbia davvero aiutato molto ad arrivare dove sono sono oggi".