Osimhen-Psg, Romano conferma: "Avanza la trattativa! Serve però una cessione..."

"Il Paris Saint-Germain avanza nella trattativa con il club di Victor Osimhen e il suo interesse si fa ormai concreto". Arrivano conferme sull'affare Napoli-Psg per il nigeriano anche da Fabrizio Romano, esperto di mercato, che scrive su X: "Osimhen, desideroso di unirsi al PSG, ha aperto al trasferimento. Bisogna ora trovare l'accordo col Napoli, il Psg deve cedere un attaccante".

🚨 Paris Saint-Germain are advancing in talks with Victor Osimhen's camp as their interest is now getting concrete.



Osimhen, keen on joining PSG and open to the move if they can agree on deal/fee with Napoli.



He'd be very high on PSG list, if one centre striker left. pic.twitter.com/3uUgzaSkUf