Rileggi live Primavera, finale playoff Napoli-Entella 2-0 (45', 55' Russo): azzurrini promossi!

vedi letture

16.24 - E' FINITA! Il Napoli vince la finale playoff e torna in Primavera 1! Gara senza storia contro l'Entella, decisa dalla doppietta di Russo con un gol per tempo. Termina con la promozione una stagione che ha visto gli azzurrini crescere col passare delle giornate. Restate su Tuttonapoli.net per tutti gli aggiornamenti

93' - Ottima gestione del Napoli anche in questo recupero.

90' - Cinque minuti di recupero per le speranze dell'Entella.

87' - Chance per l'Entella per riaprirla e dare un senso a questi ultimi minuti: Carbone viene però chiuso in angolo da Turi

85' - Ultimi tentativi dell'Entella con le residue energie, ma i ritmi già da un po' sono piuttosto bassi.

81' - Napoli vicinissimo al terzo gol: s'invola Mboumbou che solo contro Torrielli trova la respinta d'istinto col piede.

78' - Napoli pericoloso in contropiede: l'Entella si scopre, ma le occasioni migliore restano degli azzurrini.

76' - Ammonito Borriello tra gli azzurri.

74' - Fuori Raggioli e Russo, tra i migliori, dentro Mboumbou e De Martino

70' - L'Entella ci prova con qualche traversone, fa buona guardia Turi in presa alta.

66' - Il Napoli ha delle fasi di fraseggio e può gestire il doppio vantaggio.

63' - Gioco fermo, Raggioli a terra ma nulla di grave per l'attaccante azzurro.

60' - Entella prova a reagire alzando il baricentro, ma il Napoli continua a pressare per non essere passivo.

56' - RUSSO! RADDOPPIO DEL NAPOLI! Ancora lui: dal dischetto non sbaglia, spiazzando il portiere, e portando il Napoli sul 2-0!

54' - RIGORE PER IL NAPOLI! Di Martino atterrato in area dopo un'incursione, chance da non fallire per il Napoli.

53' - L'Entella prova a rendersi pericolosa su situazione di palla inattiva, il Napoli fa buona guardia.

49' - Subito Malasomma scatenato con due tentativi, il secondo a giro che è terminato alto.

15.35 - INIZIA LA RIPRESA!

15.20 - FINE PRIMO TEMPO! Il Napoli chiude meritatamente avanti sull'1-0 grazie al gol di Russo nel momento di maggiore spinta, proprio a fine primo tempo. Ma è tutto aperto, come testimonia la reazione dell'Entella da palla inattiva.

48' - L'occasione per l'Entella arriva da calcio d'angolo, girata di Carbone, ma Turi si oppone e blinda l'1-0

46' - Scatenato Borriello, altro giallo per l'Entella: ammonito Bottaro

45' - Quattro di recupero.

45' - NAPOLI IN VANTAGGIO! Era nell'aria ed arriva il meritato gol dell'1-0: Malasomma fa il vuoto a sinistra, mette al centro e Russo tutto solo mette in rete. Esplode il pubblico di Cercola.

44' - Si salva ancora l'Entella! Raggioli toccato in area da dietro, l'azione prosegue e ancora col corpo viene rimpallato il tiro.

42' - Si scatena Borriello, numero nell'area piccola, ma l'Entella si compatta e chiude in qualche modo

40' - Partita molto combattuta, tanta lotta e pochi punti in questa fase

36' - Il Napoli si apre il campo, ma l'arbitro non dà vantaggio e fischia un fallo precedente senza neanche ammonire. Protesta il pubblico

32' - Napoli ancora pericoloso, pallone in area, nel traffico, Raggioli chiuso in extremis al momento del rigore in movimento.

30' - Ritmi più bassi, prova a dare un impulso Borriello, ma la difesa dell'Entella tiene con applicazione.

27' - Colella non ce la fa, dentro Di Martino.

25' - Entella vicina al gol, ma scoppia un parapiglia! Colella a terra, gli ospiti proseguono sfiorando il gol con un pallonetto su Turi che s'è spento di un niente a lato.

22' - Il Napoli prova a involarsi, ma viene fischiato un fallo a Raggioli che inizialmente sembrava averlo subito

20' - Il Napoli torna a spingere, manova avvolgente ma l'Entella si difende chiudendo gli spazi.

17' - Napoli pericoloso su situazione d'angolo, deve smanacciare ancora il portiere Torrielli

15' - Fasi confuse di gioco, l'Entella ora prova a chiudere meglio le linee di passaggio.

12' - Riprende il gioco dopo l'intervento dello staff medico.

9' - Fallo su Borriello, primo giallo per l'Entella: ammonito Busicchia

5' - Ancora Napoli! Malasomma va via nello stretto, ma c'è il miracolo del portiere ospite Torrielli.

4' - Primo lampo del Napoli con Malasomma che converge da sinistra, ne fa fuori due ma il destro termina alto.

2' - Primi tentativi dell'Entella, fa buona guardia Turi, portiere aggregato alla prima squadra per diverse fasi della stagione.

14.30 - INIZIATA!

14.28 - C'è anche l'inno nazionale prima dell'inizio della gara

14.25 - Tutto pronto a Cercola con il pubblico delle grandi occasioni.

14.00 - Anche il napoletano Pasquale Mazzocchi è passato sul terreno di gioco per dare l'ultima spinta agli azzurrini prima di questa finale play-off

13.45 - Già un migliaio di tifosi sparsi sulle tribunette, ma in prossimità del match si prevede un ulteriore afflusso.

13.30 - Di seguito le formazioni ufficiali. Assente Popovic per squalifica dopo l'espulsione diretta ai quarti di finale con il Renate

Napoli: Turi; Colella, Garofalo, Gambardella, Russo, Esposito, Malasomma, Cimmaruta, Raggioli, Ballabile, Borriello. All: Dario Rocco.

Entella: Torrielli, Marchetti, Lagomarsino, Bottaro, Busicchia, Giovannetti, Traniello, Neves, Salicioni, Tiana, Carbone. All: Massimo Melucci.

12.00 - Agli appelli di Conte, Lukaku, Meret, Di Lorenzo, e non solo, s'è unito anche il presidente Aurelio De Laurentiis che ha chiamato a raccolta i tifosi con un messaggio sul suo profilo X: "Alle 14.30 i nostri ragazzi si giocano la Finale per tornare in Primavera 1. Tutti a Cercola per coronare questa stagione straordinaria! Completiamo l’opera!! Forza ragazzi!". L'accesso a Cercola è libero e la partita verrà trasmessa sul canale Youtube della Lega di B.

11.30 - Il tecnico dell'Entella Massimo Melucci ha parlato della sfida ai microfoni del sito ufficiale del club: “Abbiamo vissuto una settimana normale. È chiaro che si percepisce nell’aria un pizzico di emozione, ma allo stesso tempo c’è tanta voglia di scendere in campo, di mettere da parte tutti i pensieri e di provare a giocare al massimo. I ragazzi si sono meritati sul campo questa finale e siamo pronti a vendere cara la pelle. In questo momento c’è emozione, ma ci deve essere anche grande orgoglio, per tutto quello che abbiamo fatto durante l’anno e per essere arrivati fin qui. Napoli? La forza del Napoli non la scopro certo io. Parliamo di una società che, solo a nominarla, fa venire i brividi: la loro prima squadra ha appena vinto lo scudetto. Il percorso della loro Primavera è stato importante. Sono stati in corsa fino alla fine per la vittoria del campionato e possono contare su un’ossatura di altissimo livello. Non dimentichiamoci che solo un anno fa hanno partecipato alla Youth League, una competizione di livello assoluto che ti prepara a sfide come questa. L’ambiente sarà bellissimo, ma da parte nostra non devono esserci pressioni aggiuntive. Giocare davanti a un grande pubblico dev’essere un piacere e uno stimolo. Sono giornate speciali, da giocatore ho avuto la fortuna di viverle e sono felice che ora possano godersele anche i miei calciatori".

Il Napoli giocherà in casa, allo stadio di Cercola, grazie al miglior piazzamento nella regular season. In caso di parità si andrà ai supplementari. Si attende una grande cornice di pubblico per spingere gli azzurrini anche grazie all'aiuto della prima squadra: Conte, Lukaku, Meret, Di Lorenzo e non solo hanno pubblicato nelle loro storie instagram il promo della partita ed il club ha annunciato un gadget scudetto per tutti i presenti.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Entella, finale playoff del campionato Primavera 2 in programma alle 14.30 a Cercola. Per gli azzurrini di Rocco c'è in palio la promozione nella massima serie dopo aver eliminato il Renate ed il favorito Como.