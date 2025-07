Beukema è arrivato a Dimaro! Manca solo l'annuncio di ADL

Sam Beukema è ormai un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore olandese ha svolto nella mattinata di oggi le visite mediche di rito, a Roma a Villa Stuart, poi si è diretto in Trentino Alto Adige direzione Dimaro Folgarida dove è arrivato da pochi minuti. L'ex Bologna si è così aggregato al gruppo squadra di Antonio Conte: domani dovrebbe svolgere il suo primo allenamento in azzurro, per l' ufficialità manca solo l'annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis.

La situazione con l'altro obiettivo del Napoli dal Bologna, Dan Ndoye.

Il calciatore svizzero, il cui cartellino è valutato circa 45-50 milioni di euro dal Bologna, ha già un'intesa di massima con il Napoli sul contratto. Gli azzurri sono in trattativa con i rossoblu per cercare di raggiungere una quadra sulle cifre dell'operazione. Intanto però, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, nell'affare prova a inserirsi un club di Premier League: si tratta del Nottingham Forrest, che ha già strappato l'ok di Ndoye per il trasferimento. Gli inglesi non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale al Bologna, ma potrebbero farla arrivare a breve.