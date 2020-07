"Proviamo a vincerle tutte ed evitiamo figuracce!", la carica di Gattuso in vista del Genoa

Ci sono altre 8 partite da affrontare col massimo impegno per il Napoli, Gennaro Gattuso non vuole dalla sua squadra cali di concentrazione. L'allenatore è stato chiaro: "Proviamoci, vinciamole tutte ed evitiamo il pericolo di figuracce" le sue parole riportate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Un messaggio chiaro in vista del Genoa, questo pomeriggio, e delle altre 7 sfide che varranno poco per la classifica ma tanto per il futuro di molti calciatori. Per questo andranno affrontate al massimo.