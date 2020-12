Psg-Basaksehir un precedente storico per i prossimi 'Lavali col fuoco'

Il calcio dice no, con forza. Una forza nuova, accresciuta nel tempo dallo squallido fenomeno del razzismo che si annida in tutti i rami della società. Sibillino, con le frasi masticate o gli sguardi camufatti. Ma presente. Così la protesta scoppia, fragorosa, per un atteggiamento del quarto uomo in Psg-Basaksehir che non può essere tollerato.

Le squadre, insieme, hanno deciso di lasciare il terreno di gioco dopo che il quarto uomo aveva usato un linguaggio inappropriato. E lo aveva fatto, è questo l'aspetto più terrificante, come fosse una cosa normale. Una prassi, accettata spesso supinamente ed in silenzio. È accaduto così tante volte, nelle piccole cose quotidiane, di 'lasciar perdere'. È accaduto così tante volte, anche nel nostro campionato, anche con l'appoggio di certi squallidi personaggi che hanno sempre miniminzzato certi episodi.

Il calcio ora ha detto basta. Lo ha detto portando via il pallone, urlando a squarciagola 'non gioco più'. Perchè ci sono principi che vanno tutelati, ideali ben più alti da proteggere. Come quelli di popoli che sono stufi di essere trattati come avessere una colpa congenita da espiare. Quello che è accaduto a Parigi rappresenta un precedente storico per tutti i 'Lavali col fuoco' che verranno in futuro. Farà bene il Napoli a lasciare il campo, anche se in Italia c'è un rischio che il Napoli ha già dovuto affrontare: essere penalizzato solo per aver rispettato una legge. Che sia dello Stato, o semplicemente morale.