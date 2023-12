Questo acquisto può significare cambio modulo per Mazzarri?

Il suo eventuale arrivo potrebbe significare passaggio alla difesa a tre? Potrebbe essere l'uomo giusto per un cambio modulo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un nome su tutti per il Napoli in difesa. Oltre all'arrivo di un centrale potrebbe arrivare anche Davide Faraoni. L'esterno del Verona si esalta in un centrocampo a cinque, è un giocatore di corsa ma anche un finalizzatore. Un calciatore perfetto per squadre che attaccano da un lato e poi concludono dall'altro.

Il suo eventuale arrivo potrebbe significare passaggio alla difesa a tre? Potrebbe essere l'uomo giusto per un cambio modulo con Di Lorenzo braccetto in difesa a destra e Faraoni largo a tutta fascia, un'idea per provare a rendere il Napoli ancora più compatto ma senza rinunciare alla fase offensiva. Uno dei problemi, infatti, è anche l'astinenza da gol.