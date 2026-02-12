"Testa di c...", aperta indagine su Conte: cosa rischia l'allenatore del Napoli

La Procura Federale ha aperto un’indagine su un episodio andato in scena martedì al Maradona, nel co r so del secondo tempo della partita dei quarti di Coppa Italia, Napoli-Como: dopo la mancata ammonizione di Ramon, già ammonito, per un fallo su Hojlund passibile di secondo giallo e successiva espulsione non ravvisato dall’arbitro Manganiello, Conte s’è rivolto al direttore di gara con un epiteto che non è sfuggito agli ispettori. «Almeno vallo a vedere, testa di c...».

Il procuratore Chinè sta analizzando tutti i materiali a disposizione per valutare l’apertura del procedimento disciplinare a suo carico (nel referto arbitrale non c’è nulla). In caso di accertamento, Conte rischia una sanzione compresa tra quella pecuniaria in caso di patteggiamento e una giornata di squalifica. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.