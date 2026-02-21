Tuttonapoli Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: le scelte di Conte e Palladino

vedi letture

Nell'ultimo turno il Napoli è scivolato a -11 dalla vetta: abbandonato ormai virtualmente l'obiettivo Scudetto, ora bisognerà difendere la qualificazione alla prossima Champions League. In piena emergenza infortuni, all'orizzonte c'è la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta di Raffaele Palladino: la Dea non solo ha sulle spalle la partita infrasettimanale contro il Borussia Dortmund, ma avrà anche il pensiero alla gara di ritorno di mercoledì in cui dovrà cercare di rimontare.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte deve rinunciare di nuovo a McTominay, che non ha recuperato. Nel 3-4-2-1, Milinkovic-Savic resta il favorito tra i pali, in difesa scelte obbligate: tocca al trio Beukema-Buongiorno-Juan Jesus. Sulla corsia sinistra torna Gutierrez, a destra la sorpresa Mazzocchi, mentre in mediana insieme a Lobotka il tuttofare Elmas, visto che Gilmour non ha ancora i 90 minuti. In attacco, nessun dubbio su Vergara e Hojlund, poi scalpita Alisson Santos che è in pole su Politano.

Le ultime sull'Atalanta

Raffaele Palladino rischia di perdere anche Ederson che si aggiungerebbe alle pesanti assenze di Raspadori e De Keteleaere. Dea a specchio, 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, trio difensivo formato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac più di Ahanor. A centrocampo tocca a Pasalic fare coppia con De Roon, sugli esterni verso una maglia da titolare Zappacosta e Bernasconi, insegue Bellanova. In attacco, Krstovic e Samardzic sono in vantaggio rispettivamente su Scamacca e Sulemana, completa il tridente Zalewski.

New Balance Arena (Bergamo) domenica 22 febbraio ore 15:00

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino

Ballottaggi: Kolasinac-Ahanor 55-45%, Samardzic-Sulemana 55-45%, Krstovic-Scamacca 55-45%

Indisponibili: Raspadori, De Ketelaere, Ederson (in dubbio)

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Santos-Politano 55-45%

Indisponibili: De Bruyne, Anguissa, Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, McTominay

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli