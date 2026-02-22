Vivi Atalanta-Napoli con noi su Radio Tutto Napoli! Dalle 13.30 c'è 'Napoli in campo'

Oggi alle 13:22
di Redazione Tutto Napoli.net

Anche oggi puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli, prima, durante e dopo, su Radio TuttoNapoli, prima radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dalle 13.30 via alla lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio, Christian Marangio, i nostri inviati Daniele Rodia ed Antonio Noto ed i nostri opinionisti fino all'ampio post-partita. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone e Android

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android (in arrivo Samsung ed Lg)