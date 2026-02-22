Atalanta-Napoli 2-1, le pagelle: grande prova, gara falsata da decisioni contro protocollo Var

vedi letture

Le pagelle di Atalanta-Napoli 2-1

Milinkovic-Savic 6 - Attento nelle uscite, bravo a chiudere sul primo palo sul tiro di Sulemana. Non può nulla sul colpo di testa di Pasalic. Attento su Scamacca.

Beukema 6,5 - Sua la zuccata che porta avanti il Napoli. Resta molto concentrato nel corso di tutta la gara.

Juan Jesus 6,5 - Prende un inutile cartellino giallo quando c’è ancora tanto da giocare. Eppure si gestisce bene e mura diverse situazioni. Al 70’ Olivera 5 - Si fa sovrastare da Samardzic sul 2-1 della Dea.

Buongiorno 6,5 - Aggressivo e fisico come piace a Conte, avvia un bel duello con Sulemana. Che vince quasi sempre.

Mazzocchi 5,5 - Si concentra molto sulla fase difensiva, senza strafare. Brutto l’errore che precede l’azione che porta al corner dell’1-1 dell’Atalanta. Al 63’ Politano 5,5 - Poco impatto.

Lobotka 6 - Sempre molto utile in fase di gestione, ma alcune situazioni sulla trequarti avversaria andavano gestite meglio.

Elmas 6 - Tanto lavoro sporco e poco lucidità in alcuni inserimenti, ma è difficile chiedergli di più.

Gutierrez 6,5 - Bravo sulla punizione che porta al gol di Sam. Aveva anche segnato ad inizio ripresa, ma viene segnalato un fallo. Bravo anche in diverse diagonali. Al 63’ Spinazzola 5,5 - Non è al meglio, e si vede.

Vergara 5,5 - Kolasinac gli fa sentire il fisico e qualche problema glielo crea. Col passare dei minuti, però, trova sicurezza e crea diverse situazioni. Serviva solo più lucidità. Al 70’ Giovane 6 - Non entra male.

Alisson 6,5 - Si muove molto, e cerca di giocare sulla linea dell’offside. Davvero difficile da marcare nell’uno contro uno, a fine primo tempo ha una grande occasione ma forse avrebbe dovuto servire Hojlund. Quando strappa, fa male. All’85 Lukaku sv -

Hojlund 6 - Bel duello con Hien, sempre molto fisico. Subisce un contato in area, viene dato rigore ma l’arbitro viene richiamato dal Var fuori dal protocollo. Dubbi anche sul fallo che gli viene fischiato su Gutierrez.

Conte 7 - La squadra gioca una gran partita, solo per imprecisione e decisioni arbitrali non porta a casa il risultato.