Marelli a Dazn: "Corretta la revoca Var sul rigore. Ma gol Gutierrez non è da annullare"

L'ex arbitro e oggi moviolista Luca Marelli commenta a Dazn le decisioni arbitali di Atalanta-Napoli. Sul rigore revocato a Hojlund: Non tutti i contatti sono fallosi, tra le due gambe c'è un tocco ma Hien non fa movimenti verso Hojlund. Non era facilissimo revocarlo, ma bisognava vedere se c'era, per me no, non c'erano i presupposti. A mio parere corretto richiamo al Var e la successiva revoca".

Sul gol annullato a Gutierrez: "Molto complesso l'episodio del gol di Gutierrez. Chiffi lascia correre, entrambi si aiutano con le braccia, non capisco perché la rete sia stata annullata, forse c'è stata collaborazione con l'assistente ma anche se c'è una leggerissima trattenuta col braccio di Hojlund sul fianco di Hien, io francamente non vedo fallo. Hien si è visto superato ed è andato via molto facilmente. Var non poteva intervenire? Il check è stato velocissimo, mi ha stupito. Il gioco riprende infatti subito".