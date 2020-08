Rai - Gabriel, accordo blindato Lille-Napoli e ok del difensore ma l'Arsenal rilancia con l'agente

Intreccio di mercato che riguarda più giocatori di Napoli, City, Barcellona e Arsenal. Secondo quanto riferito dal giornalista Rai Ciro Venerato a Kiss Kiss Napoli, per Gabriel l'Arsenal vuole andare oltre i 25mln di euro, ma il Lille vuole rispettare la parola data al Napoli. Il problema è l'agente del giocatore: aveva accettato 2mln più 500mila euro di bonus a salire dal Napoli, ma i gunners che ha disponibilità ha offerto una cifra superiore creando problemi anche al giocatore che ha dato già l'ok al Napoli. Il procuratore ora da un lato vuole rimodulare la cifra concordata col Napoli e dall'altro chiede al Lille di valutare l'offerta dell'Arsenal, ma i francesi hanno un accordo blindato col Napoli.

Il Napoli deve fare in fretta nel vendere Koulibaly. La dead line del Lille è fissata al 5 settembre, ma il giocatore vuole decidere prima. Il City intanto è bloccato: deve prima vendere per poter offrire 70mln di euro per Koulibaly. Il City deve prima vendere Stones al Barcellona, valutato circa 50mln di euro., ed a sua volta i blaugrana devono vendere Piqué che piace a tanti ma ha un ingaggio pesante.