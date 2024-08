Rai - Lukaku, problemi sia su cifre che formula: domani altro incontro

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, durante il TgSport ha riferito le ultime sull’incontro tra Napoli e Chelsea per Lukaku

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, durante il TgSport ha riferito le ultime sull’incontro tra Napoli e Chelsea per Lukaku: “Fumata grigia dopo il vertice col Chelsea. Il problema è legato non solo alla valutazione economica (25 + 5) ma alla formula.

I Blues chiedono la cessione a titolo definitivo e non aprono al prestito seppur con obbligo. In Premier ci sono limiti ai prestiti. Il Chelsea avrebbe superato la soglia. Domani nuovo round con la dirigenza per trovare un possibile accordo. Lukaku scalpita. Il Napoli deve assolutamente chiudere la trattativa. L’ultima parola ora spetta ad ADL”.