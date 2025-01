Rai - Ndoye, braccio di ferro Napoli-Bologna: il giocatore spinge per l'azzurro

vedi letture

"Prosegue il braccio di ferro col Bologna per Ndoye. Dirigenza emiliana infastidita dalle voci sullo svizzero dato in partenza verso Napoli". A dirlo è Ciro Venerato, giornalista, esperto di mercato, nel corso del Tg Rai.

"Il club stamattina ha ufficiosamente fatto trapelare la sua posizione sull'esterno gradito dal Napoli (viste le difficoltà per Garnacho). "Solo un'offerta clamorosa potrebbe sbloccare la trattativa. Noi puntiamo all'Europa e non abbiamo bisogno dei 25/30 milioni che potrebbe offrire il club campano. La priorità è il campo non le plusvalenze". Un messaggio non troppo subliminale per alzare l'asticella o una chiusura perentoria? Lo scopriremo solo vivendo. Il mercato riserva sorprese. Senza contare la volontà del giocatore. Risulta che lo svizzero verrebbe più che volentieri in riva al Golfo ma per ora non sembra orientato a possibili mal di pancia per forzare la mano".