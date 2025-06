Prima pagina Gazzetta: “Il Napoli fa Lucca. ADL scende in campo per l’attaccante”

vedi letture

Non si ferma l’offensiva di mercato dell’Inter, che dopo aver messo le mani su Ange-Yoan Bonny guarda ancora in casa Parma per rinforzare la rosa. Nel mirino dei nerazzurri ora c’è Giovanni Leoni, difensore classe 2006 autore di un’ottima prima stagione in Serie A. A rilanciare la notizia è La Gazzetta dello Sport, che apre così la sua prima pagina: “Inter, ora Leoni – Dopo Bonny vuole il difensore del Parma. Marotta ha pronti 30 milioni per vincere il derby col Milan”.

Sul fronte mercato, anche Milan e Napoli non restano a guardare. I rossoneri lavorano per rafforzare il centrocampo con un doppio colpo: Ardon Jashari e Samuele Ricci. L’operazione con il Torino è vicina alla chiusura per circa 25 milioni di euro (23 milioni di parte fissa più 2 di bonus). Il titolo scelto è eloquente: “Il Milan fa centro. Insiste su Jashari, si avvicina anche Ricci”. A Napoli, invece, è Lorenzo Lucca il nome caldo per rinforzare l’attacco. Il patron De Laurentiis è sceso in campo in prima persona per cercare di chiudere con l’Udinese e regalare a Conte un centravanti di peso: “Il Napoli fa Lucca. De Laurentiis scende in campo per l’attaccante”, scrive ancora la Gazzetta dello Sport in edicola.