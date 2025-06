Non solo Lang, Sky: il Napoli vuole due esterni, nuovi contatti per Chiesa e Sancho!

Stallo per Ndoye con il Bologna, sprint per Noa Lang: questa la situazione esterni in questo momento in casa Napoli. Secondo Sky Sport l'esterno olandese del Psv può arrivare insieme a un'altra ala. Ecco quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio: "Ma non è l’unico nome che gira attorno all’orbita Napoli: nella lista azzurra ci sono anche, oltre appunto a Noa Lang, Sancho, Ndoye e Chiesa (con cui ci sono stati nuovi contatti), come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore".