Ufficiale Il Napoli blinda Meret: arriva l'annuncio del rinnovo fino al 2027

Mancava solo l'annuncio. Eccolo. Ufficiale il rinnovo di contratto di Alex Meret. Il Napoli blinda il suo portiere. Accordo raggiunto, firma e ufficialità. Il portiere si è legato al club per altre due stagioni. Nuova scadenza: 2027. Il precedente contratto era in scadenza a fine giugno. L'intesa era stata trovata da tempo, mancava solo l'annuncio da parte del Napoli. "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027.

L'8 dicembre 2018 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria interna, per 4-0, contro il Frosinone. Meret ha disputato 212 presenze con il Napoli, mantenendo per 68 volte la porta inviolata", si legge sul sito ufficiale. Ora è caccia a un nuovo portiere con Scuffet che torna in Sardegna dopo la fine del prestito e Caprile che il Cagliari ha appena riscattato per 8 milioni. Nell'elenco Milinkovic-Savic del Torino - ha una clausola da 19 milioni che il Napoli non intende coprire - e Suzuki del Parma che al momento è ritenuto incedibile dal suo club. Ma ci sono altri nomi in agenda. Intanto, riecco Meret. Ufficiale il rinnovo. Si andrà avanti con lui per le prossime due stagioni.