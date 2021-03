Retroscena Gazzetta: ADL avrebbe esonerato Gattuso con l'ok di uno dei quattro allenatori contattati

Importante retroscena rivelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Gattuso ha rischiato l'esonero che non è avvenuto per un motivo ben preciso: gli allenatori contattati da De Laurentiis non hanno dato l'ok. Per questo il tecnico calabrese è rimasto in panchina. Il quotidiano scrive: "La crisi avrebbe potuto avere conseguenze più critiche se soltanto uno degli allenatori interpellati da Aurelio De Laurentiis (Benitez, Sarri, Mazzarri e Spalletti), avesse detto sì a subentrare in corsa. Così non è stato e Gattuso è rimasto al suo posto nel tentativo di rimettere in piedi la stagione".