Retroscena Lang-Beukema: rinunce importanti pur di arrivare al Napoli, i dettagli

Il Napoli accelera sul mercato e si avvicina a chiudere due operazioni importanti: Noa Lang e Sam Beukema sono ormai promessi sposi agli azzurri. Con il PSV per l’esterno offensivo si è ormai nella fase di scambio documenti, mentre la trattativa con il Bologna per il difensore centrale olandese è ai dettagli. L’obiettivo del club partenopeo è chiaro: consegnare entrambi i giocatori ad Antonio Conte già in vista del ritiro di Dimaro. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, dietro il buon esito delle trattative ci sarebbe la forte volontà dei due calciatori di trasferirsi a Napoli.

Lang, in particolare, avrebbe rinunciato a parte dei bonus previsti nel suo contratto per agevolare l’accordo tra il PSV e il club di De Laurentiis, mentre nella giornata di ieri sono stati definiti anche i termini relativi ai pagamenti e alla futura percentuale sulla rivendita. Beukema, dal canto suo, ha spinto sin dall’inizio per approdare in Campania. Decisivo l’intervento del padre-agente, che ha accettato una riduzione sulle commissioni pur di sbloccare la trattativa. Segnali chiari: entrambi vogliono fortemente Napoli e il Napoli. E presto li avranno.