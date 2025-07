Retroscena Osimhen, CorSera: la Juve voleva inserire Vlahovic, il serbo ha detto no

La Juventus per rinforzare l'attacco continua ad avere Victor Osimhen nel mirino. Il club bianconero per provare ad affondare per l'attaccante di proprietà del Napoli deve però prima liberarsi dell'alto ingaggio di Dusan Vlahovic (12mln di euro). In quest'ottica al Napoli, secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, è stato proposto uno scambio che ha riguardato proprio i due bomber, ma il serbo avrebbe detto no al club di De Laurentiis.

Secondo il quotidiano, l’obiettivo di Vlahovic sarebbe quello di liberarsi a parametro zero il 30 giugno 2026. Un dettaglio chiave è il 15 luglio: quella data segna sia l’inizio del ritiro del Napoli a Dimaro che la scadenza della clausola rescissoria da 75 milioni per l’estero. Se nessun club estero dovesse pagarla e Osimhen rifiutasse l’Arabia, si profilerebbe una “convivenza forzata” con Antonio Conte. Intanto, gli avvocati del giocatore hanno fatto sapere che la maxi-offerta dell’Al-Hilal (35 milioni l’anno) può attendere. L’unica ipotesi concreta all’orizzonte è il Galatasaray, disposto a pagare la clausola da 75 milioni, ma solo se Osimhen accettasse un ingaggio ridotto (da 12 milioni l’anno). È bene ricordare che quella clausola vale solo per l’estero, mentre qualsiasi trattativa in Serie A partirebbe da una base completamente diversa.