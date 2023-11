Retroscena su Mazzarri: i due motivi per cui è stato molto vicino ad Osimhen in questi giorni

Sulla Gazzetta dello sport si scrive del nuovo tecnico e della sua volontà di entrare subito in sintonia con la coppia dei sogni del Napoli

Walter Mazzarri riparte da Victor Osimhen. Sulla Gazzetta dello sport si scrive del nuovo tecnico e della sua volontà di entrare subito in sintonia con il centravanti nigerniano del Napoli.

Aspettando Kvaravaggio, Walter sta caricando il suo cannoniere Osimhen. Vediamo se fra oggi e domani il nigeriano potrà ricominciare a lavorare in gruppo e se dunque il suo recupero per Bergamo sarà certo. In ogni caso la nuova guida tecnica in questi giorni è stato molto vicino a Victor, per creare il giusto feeling umano e al tempo stesso per cominciare a parlare di movimenti e situazioni da creare in attacco per portare il centravanti in grado sempre di poter calciare a rete".