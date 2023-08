RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 12: Kvara e Mario Rui in gruppo, stop per Osimhen e Rrahmani!

Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone e Antonio Noto

11.23 - Termina qui l'allenamento mattutino.

11.18 - Sul terreno restano solo Di Lorenzo, Raspadori, Elmas e Contini per dei palleggi.

11.17 - Gli azzurri lasciano il campo, Osimhen esce zoppicando fistosamente.

11.16 - Termina la partitella con i blu che vincono 4-2.

11.14 - Il nigeriano si contorce a terra ed è costretto ad uscire. Gli viene applicata una fasciatura con ghiaccio sulla caviglia.

11.13 - Si fa male anche Osimhen! In un contrasto di gioco il nigeriano si fa male alla caviglia destra.

11.11 - La partitella continua senza Rrahmani, che viene fasciato alla gamba sinistra.

11.10 - A terra Rrahmani! Problema al polpaccio sinistro per il kosovaro.

11.08 - Si fa male Zerbin dopo un contrasto ginocchio contro ginocchio. Niente di preoccupante, dopo l'applicazione dello spray continua il gioco.

11.03 - Inizia una partitella a campo ridotto. In blu: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Obaretin; Elmas, Lobotka; Raspadori, Osimhen, Lozano. In giallo: Idasiak, Zanoli, Ostigard, Natan, Olivera; Russo, Zielinski; Zedadka, Simeone, Zerbin.

11.02 - Kvara e Demme lasciano il campo.

10.59 - Termina l'esercitazione.

10.52 - Inizia un'esercitazione sull'uscita dal basso e marcatura uomo su uomo: Garcia si sgola. Si parte con l'uscita palla dal portiere, i due centrali sono sulla stessa con i terzini molto larghi e il mediano pronto ad avvicinarsi al portiere per ricevere palla. Le delle due mezzali, con uno dei due esterni vicino al centravanti. In alternativa, il terzino va ad occupare lo spazio liberato dal mediano, e l'esterno di fascia si abbassa per fornire un altro appoggio.

10.50 - Scambio di pettorine : Demme passa in giallo. In giallo Zanoli, Juan Jesus, Natan, Obaretin, Demme, Russo, Zedadka, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen. In blu Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olvera, Raspadori, Lobotka, Elmas, Zerbin, Simeone, Lozano. In campo anche Meret che si alterna con Gollini.

10.49 - Mario Rui si toglie la pettorina ed esce dal campo.

10.40 - Anche oggi, come ieri, assente Folorunsho. Sembra ormai fatto il passaggio del centrocampista al Verona.

10.35 - Inizia un'esercitazione sul pressing e il possesso palla.

10.31 - I quattro portieri si allenano sui tiri ravvicinati.

10.30 - Il gruppo si divide in due. In giallo: Juan Jesus, Di Lorenzo, Rrahmani, Zielinski, Kvaratskhelia, Raspadori, Russo, Saco, Zerbin e Obaretin. In blu: Osimhen, Olivera, Lozano, Natan, Ostigard, Demme, Elmas, Zanoli, Lobotka, Zedadka, Simeone. Jolly in viola: Mario Rui.

10.28 - Gaetano a bordo campo a colloquio con il dottor Canonico. Il centrocampista lascia il campo.

10.20 - Gruppo diviso in tre tronconi, corsa di fondo per due e corsa per cambio di direzione per il gruppetto formato da Osimhen, Juan Jesus, Gaetano, Zielinski, Demme e Russo.

10.13 - Tornano ad allenarsi in gruppo anche Mario Rui e Gaetano.

10.12 - Il gruppo inizia la fase di riscaldamento e attivazione muscolare.

10.10 - Presente in gruppo anche Khvicha Kvaratskhelia. Negli ultimi giorni il georgiano si era allenato a parte. Ci sono anche Osimhen e Zielinski.

10.00 - La squadra entra in campo e parte subito l'ovazione dai Distinti, con il settore che adesso è tutto pieno.

9.45 - Il Teofilo Patini va pian piano riempendosi: anche oggi sono previsti tanti tifosi per assistere a questo allenamento a porte aperte. Il via all'allenamento è fissato per le 10.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella dodicesima giornata di allenamenti a Castel di Sangro.