Final Four Supercoppa, Napoli-Milan in caso di Scudetto: gli accoppiamenti attuali

Con la vittoria della Coppa Italia, il Bologna sarà testa di serie numero uno della prossima Coppa Italia e non solo. La squadra di Italiano per la prossima final four della Supercoppa italiana si è infatti aggiudicata il diritto di giocare la semifinale contro la seconda classificata in campionato. Se al termine del campionato le cose dovessero restare così come recita la classifica attuale di Serie A, Napoli primo e Inter seconda, saranno questi gli accoppiamenti delle due semifinali di Supercoppa: Napoli-Milan e Bologna-Inter.

