Ingaggio super per David, il doppio di quello attuale: ADL attende il sì

vedi letture

Ieri Jonathan David ha ufficializzato l'addio al Lille a fine stagione. L'attaccante canadese sarà presto uno svincolato di lusso. E il Napoli ci prova per la prossima stagione come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano spiega nel dettaglio la proposta del club azzurro.

"Un incontro, un’offerta concreta e un’idea che può trasformarsi in qualcosa di più: il Napoli fa sul serio per Jonathan David. Sabato scorso gli agenti del canadese sono stati in città per discutere i termini di un possibile arrivo a parametro zero con il ds Giovanni Manna. Sul piatto c’è una proposta da 6 milioni di euro netti a stagione, oltre il doppio di quanto guadagna oggi al Lilla. Una mossa chiara, decisa. Il Napoli c’è, eccome. E aspetta risposte. L’interesse è reale, ma non esclusivo. David piace molto all’Inter e sogna anche la Liga, lo ha detto pubblicamente a fine marzo, e guarda con ammirazione al campionato spagnolo".