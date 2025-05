L'ultima idea della Lega per lo spareggio Scudetto è impensabile per l'Inter

Riflessioni in corso da parte della Lega sull’eventuale data dello spareggio scudetto, qualora Inter e Napoli dovessero concludere il campionato a pari punti. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, una delle principali ipotesi è che le ultime due partite del campionato che vedono coinvolte gli azzurri e la squadra di Inzaghi vengano disputate di sabato con lo spareggio martedì 27.

Un’ipotesi secondo l’Inter impensabile dato che il Psg avrà l’ultima partita sabato 24 e quindi avrebbe un notevole vantaggio in termini di giorni di riposo in vista della finale di Champions League. L’altra ipotesi è quella di anticipare le due partite a giovedì con l’eventuale spareggio domenica. Ma Como-Inter e Napoli-Cagliari al giovedì sarebbero possibili solamente se il Cagliari sarà salvo, altrimenti tutte le altre squadre coinvolte per la salvezza dovrebbero giocare di giovedì. Insomma, un bel problema, un bel dilemma da risolvere.