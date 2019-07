RILEGGI LIVE - Dimaro, day 17: seduta mattutina, pressione e attacco alla linea difensiva. Rientrati Younes e Karnezis

11.25 - Tifosi che si spostano all'esterno per la sessione d'autografi ed allenamento che può considerarsi concluso. Restate con noi perché alle 12.45 vi racconteremo la conferenza stampa della presentazione della campagna abbonamenti.

11.20 - Applausi per la squadra che rientra. Maksimovic si intrattiene sul campo con i suoi due bambini.

11.15 - Molti azzurri rientrano negli spogliatoi, altri recuperano seduti sul campo.

11.10 - Rientrato anche Karnezis dopo il blitz in patria per questioni legate al passaporto. Per lui solo lavoro in palestra

11.03 - Ancelotti prosegue in una metà campo simulando una ripartenza contro soltanto la linea difensiva, ma cambiando gli interpreti. Nell'altra metà campo sviluppo di gioco dall'esterno con cinque giocatori che sfidano la linea.

11.00 - Breve pausa prima di un'altra esercitazione.

10.55 - In una metà campo quattro attaccanti sfidano tre difensori, nell'altra 5 vs 5 con la transizione offensiva e poi la difesa che esce dalla pressione.

10.50 - Esercitazione a campo grande con quattro attaccanti che devono sfidare la linea difensiva.

10.42 - Si prosegue su ritmi elevatissima nella partitella a pressione con Ancelotti che sembra soddisfatto.

10.35 - Subito partitella in meno di una metà campo con Gaetano che con la pettorina gialla è il jolly sia per i bianchi che per i verdi.

10.30 - Scambi di posizione col pallone per iniziare a tutti gli effetti la seduta.

10.25 - Presente in gruppo anche Younes dopo l'affaticamento di ieri.

10.20 - La squadra si sposta sul campo per proseguire la fase di attivazione con qualche scatto leggero.

10.10 - Non c'è per ora il ds Giuntoli sul campo.

10.05 - Breve riunione tecnica per Ancelotti e la squadra.

10.00 - Solita fase di prevenzione in palestra. Esercizi aerobici e sulla postura.

09.50 - I primi calciatori iniziano ad entrare sul campo di Carciato e si dirigono in palestra.

9.45 - Applausi per Davide Ancelotti che compie quest'oggi 30 anni.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale del 17esimo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida. A breve squadra in campo per l'allenamento mattutino, si replica nel pomeriggio. Alle 12.45 diretta su Tuttonapoli della conferenza stampa di presentazione della prossima campagna abbonamenti.