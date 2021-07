RILEGGI LIVE - Dimaro, day 5: al pomeriggio partitelle ad un tocco, è tornato Zielinski e infortunio per Palmiero

19.05 - Azzurri che man mano lasciano il campo ed allenamento che può considerarsi concluso. Restate su Tuttonapoli.net per ulteriori approfondimenti ed il notiziario mentre per il live l'appuntamento è per l'allenamento di domattina

19.00 - Simpatica sfida tra Malcuit e Machach in velocità, con Spalletti a dare il via: vince il terzino che però non riesce a fermarsi e finisce nei tabelloni. Machach protesta per la partenza e Malcuit strappa sorrisi con un vai a quel paese.

18.55 - Chiusura di seduta con alcuni azzurri che si trattengono per delle conclusioni dal limite dell'area

18.50 - Con un gol di Gaetano per i blu si chiude la lunga partitella, molti azzurri a terra provano a recuperare ma avranno probabilmente un post-allenamento nel torrente vicino al campo

18.40 - Si fa sentire la stanchezza nella seconda seduta della giornata, ma l'intensità resta alta

18.33 - Pronta un'altra partitella, su una metà campo, con entrambe le squadre schierate 4-2-3-1: negli arancioni c'è di nuovo l'esperimento Petagna dietro Osimhen con Elmas e Politano larghi

18.25 - Zielinski ora inizia un lavoro in palestra, da domani probabilmente si aggregherà effettivamente ai compagni in campo

18.20 - Spalletti chiede più velocità nel giocare di prima agli arancioni

18.15 - Esercitazione potendo scambiare solo di prima per gli arancioni che non hanno il portiere e devono poi difendere il contropiede dei blu

18.12 - Ecco Zielinski! Il polacco entra in campo tra gli applausi, saluta tutti gli azzurri, compreso Spalletti, e poi segue l'allenamento in panchina

18.05 - Demme e Politano a segno per gli arancioni che si lasciano preferire soprattutto nella pressione alta

18.00 - Brutte sensazioni per Palmiero che viene portato fuori sostenuto da due preparatori

17.55 - Scontro Demme-Palmiero: resta a terra il prodotto del settore giovanile azzurro.

17.50 - Si torna a giocare palla a terra con Luciano Spalletti che vuole la stessa velocità e intensità

17.45 - Ora si passa ad una partitella a grande intensità con le mani in cui scaricare immediatamente: 12 vs 12 con 5 porte per lato in cui poter segnare

17.40 - Torello in cui gli azzurri si divertono: Manolas festeggia le flessioni a cui sono costretti Politano ed Osimhen

17.35 - Sistemate già le mini porte, cinque per lato, in vista di un'esercitazione da una trequarti campo all'altra

17.30 - Inizia la seduta con un torello che comprende tutta la squadra

17.25 - Primi azzurri in campo

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nel quinto giorno del ritiro di Dimaro agli ordini di Luciano Spalletti.