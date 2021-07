RILEGGI LIVE - Dimaro, day 6: seduta mattutina sulla fase difensiva e poi sulla profondità, Zielinski in palestra

11.55 - Esce anche lo staff, allenamento che può considerarsi concluso: appuntamento a questo pomeriggio per la seconda seduta

11.52 - Esce dal campo anche Osimhen dopo un lavoro sotto gli occhi di Calzona e Spalletti su alcune tipologie di controllo del pallone

11.40 - I primi azzurri iniziano a rientrare negli spogliatoi mentre Osimhen resta in campo per un lavoro tecnico extra

11.35 - Applausi per Osimhen che gira di testa un tocco morbido di Gaetano

11.30 - Ora i lanci dei centrocampisti sono più profondi per portare al colpo di testa

11.20 - Ora il pallone arriva agli attaccanti sui piedi, a quel punto stop per girarsi e tiro in porta

11.05 - Gli attaccanti devono trovare la postura giusta ed attaccare la profondità alle spalle delle sagome, dopo il giro palla dei centrocampisti

11.00 - Chiusura d'allenamento con centrocampisti ed attaccanti in campo e torna alla guida della seduta Spalletti

10.50 - Pronti a subentrare centrocampisti ed attaccanti dopo una lunga fase in palestra.

10.45 - Ora si aggiunge un cambio gioco sull'esterno, Malcuit porta palla e la difesa scappa e poi fa partire un cross che mette alla prova la zona

10.40 - L'esercitazione diventa più elaborata con l'esterno che porta palla, si ferma e riparte e la difesa deve continuamente accorciare o scappare

10.35 - Centrocampisti ed attaccanti in questo momento in palestra, il campo è solo per i difensori

10.30 - Calzona cura con enorme attenzione il posizionamento, con la difesa che sale sul movimento dell'esterno offensivo e poi sul lancio scappa all'indietro

10.25 - La linea difensiva, seguita col drone, deve scappare insieme sulla simulazione di un lancio per vie centrali

10.20 - Partitella finita, ora si lavora per reparti: in campo la difesa agli ordini di Calzona

10.13 - Ancora Osimhen in gol, su cross di Zedadka, bruciando i difensori chiudendo verso la porta

10.10 - Zielinski in palestra, test fisici per il polacco che ieri s'è aggregato al ritiro

10.05 - Osimhen subito protagonista con un assist e poi un gol dopo uno scatto dei suoi

10.00 - Subito partitella su una metà campo 11 vs 11 con le porte grandi

9.55- Riunione tecnica in cui vengono subito distribuite le pettorine

9.50 - Azzurri in campo, Koulibaly sempre tra i più acclamati

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel sesto giorno del ritiro di Dimaro