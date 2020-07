RILEGGI LIVE - Sorteggio Final Eight Champions: Napoli/Barça contro Chelsea/Bayern e poi semi dal lato di Juve, City e Real

12.33 - Si chiude qui il sorteggio, restate su Tuttonapoli per le reazioni e gli approfondimenti

Di seguito il tabellone:

Vincente Real Madrid/Manchester City- Vincente Lione/Juventus

Vincente Bayern/Chelsea-Vincente Napoli/Barcellona

Lipsia-Atletico Madrid

Atalanta-Paris Saint Germain

In semifinale, dunque, potrebbe esserci il derby tra Juventus e Napoli, mentre l'Atalanta potrebbe trovare l'Atletico Madrid. Le due partite si giocheranno il 18 e 19 agosto, mentre la finale sarà il 23.

12.28. Sorteggiate anche le semifinali: il Napoli dal lato di Juve/Lione e Real/City. Atalanta più fortunata dal lato di Lipsia-Atletico

12.27 - Per l'Atalanta quindi ci sarà il PSG

12.27 - Per Napoli/Barcellona ci saranno i quarti contro Chelsea o Bayern Monaco

12.27 - Per il Lipsia c'è invece l'Atletico Madrid

12.26 - La vincente di City-Real affronterà la vincente di Lione-Juventus.

12.25 - Si inizia!

12.15 - Pronto l'ex giocatore ed allenatore portoghese Paulo Sousa per il sorteggio.

12.12 - In corso la cerimonia, collegato con lo studio di Nyon il capitano della Juventus Giorgio Chiellini: "Non è stato facile restare in allenamento durante il periodo del COVID. Il lato positivo è stato trascorrere tanto tempo con la mia famiglia".

12.00 - Parte la cerimonia che introdurrà il sorteggio

11.30 - I quarti di finale e le semifinali si disputeranno in gara unica. Le partite degli ottavi di finale da concludersi si disputeranno nello stadio della squadra ospitante. Ecco i risultati d'andata dei quattro ottavi di finale ancora non conclusi.

Napoli-Barcellona 1-1

Chelsea-Bayern 0-3

Real Madrid-Manchester City 1-2

Olympique Lione-Juventus 1-0

11.15 - Chi partecipa al sorteggio? -

Le quattro squadre già qualificate ai quarti:

Atalanta (ITA)

Atletico Madrid (SPA)

RB Lipsia (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

E le vincitrici dei quattro ottavi di finale ancora da concludersi:

Chelsea (ING)-Bayern Monaco (GER)

Napoli (ITA)-Barcellona (SPA)

Real Madrid (SPA)Manchester City (ING)

Olympique Lione (FRA)/Juventus (ITA)

Dopo la lunga sosta forzata, anche la Champions League è pronta a ripartire. Lo farà dal 7 e 8 agosto, quando si giocheranno gli ultimi 4 ottavi di finale. Alle 12, a Nyon, è previsto il sorteggio della Final-Eight, il format scelto dalla UEFA per completare la competizione: le otto squadre finaliste si sfideranno in partite secche, che si disputeranno tutte nella città di Lisbona. I restanti ottavi, invece, si terranno probabilmente nelle sedi originarie.

Come funziona

Sono previsti tre diversi sorteggi: per i quarti di finale (inserendo in tabellone le qualificate e le coppie di squadre che ancora devono giocare il ritorno degli ottavi), per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale.

Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Ulteriori limitazioni saranno annunciate prima dei sorteggi.

Le date

7-8 agosto: ritorno degli ottavi di finale

12-15 agosto: quarti di finale

18-19 agosto: semifinali

23 agosto: finale