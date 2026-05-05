Rinnovo McTominay, Cds annuncia: "Ci siamo! Siamo ai dettagli per nuovo contratto"

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Scott McTominay rinnova. Resterà al Napoli, che lo blinda. Lo scrive il Cds oggi in edicola. Lo scozzese è già un leader e sarà sempre più un pilastro della squadra azzurra. "Il suo agente, Colin Murdock, è stato anche in città prima della partita con la Roma al Maradona, a febbraio, e le linee generali del futuro sono state tracciate: ci siamo, anche in questo caso è davvero questione di dettagli prima di allungare fino al 2030 (o 2031)".

L’arrivo di Scott McTominay al Napoli, dal Manchester United, ha portato equilibrio e fisicità al centrocampo azzurro. Utilizzato in più ruoli, si è distinto per continuità, inserimenti offensivi e lavoro senza palla. Nel tempo, l'ex United è diventato un elemento affidabile e prezioso, incarnando una mentalità fatta di disciplina e sostanza. Oltre che di gol. Tanti. Il suo contributo, spesso silenzioso, ha rafforzato la struttura della squadra, conquistando gradualmente la fiducia dei tifosi del Maradona. Oggi ormai, come detto, è un leader.