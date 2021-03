Sarri aveva ragione?

Una volta, ma lo ha ripetuto, Sarri disse: "Zielinski mi ricorda De Bruyne". Una frase che fece riflettere e della quale nessuno dubitò. D'altronde le qualità di Zielinski erano note da tempo, al polacco mancava solo una certa continuità e quella personalità che oggi finalmente sta facendo intravedere. Aveva ragione, Sarri, a pensarlo. E ci volle coraggio a dirlo, ma fu un modo per stimolaro. Dopo tanti anni, Zielinski ha capito come fare per non farsi più rimpiangere. In campo sta dando tutto e anche il ruolo, quello di trequartista, lo sta favorendo. Quest'anno è nel pieno della sua carriera, ha segnato sei gol, ha fornito un altro assist col Milan dopo i due col Bologna, in ogni partita succede qualcosa che parte dai suoi piedi, dal destro o dal sinistro fa poca differenza. Per Gattuso è diventato un giocatore determinante e sarà sicuramente da lui che il Napoli il prossimo anno ripartirà.