Sky - Callejon-Mertens, proposto un triennale ad entrambi: ADL pronto ad uno sforzo, i dettagli

Josè Callejon e Dries Mertens, due perni del Napoli che al momento sono in scadenza di contratto. Per entrambi, come appreso nelle ultime ore, il presidente De Laurentiis sarebbe disposto ad uno sforzo importante pur di trattenerli in azzurro. Le ultime sulla situazione dei due giocatori le ha riportate poco fa il portale gianlucadimarzio.com: "Pur di tenerli, nonostante la fumata grigia in seguito alle prime offerte avanzate ai due calciatori, De Laurentiis pare disposto anche ad un grande sforzo economico. Il presidente del Napoli, infatti, ha proposto un triennale da quattro milioni più bonus all'attaccante e tre anni anche al numero 7, alle medesime cifre che lo stesso Callejon percepisce al momento. Il primo passo verso il rinnovo, dunque, il Napoli l'ha fatto. Il pallone, adesso, passa proprio ai due calciatori che, con i rispettivi entourage, valuteranno l'offerta di ADL".