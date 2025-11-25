Sky - Conte conferma Neres e Lang! Una sola novità: out Gutierrez

Oggi alle 14:30In primo piano
di Antonio Noto

Nella sfida di stasera contro il Qarabag, valida per la quinta giornata per la Phase League di Champions League, Antonio Conte confermerà i 10/11 dell'ultima gara vinta 3-1 in campionato contro l'Atalanta. L'unico novità riguarda la fascia sinistra, al posto di Gutierrez sarà schierato Olivera, dal lato opposto capitan Di Lorenzo. L'esterno spagnolo non sarà del match per una distorsione alla caviglia.

Confermata dunque la difesa a tre composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Il centrocampo con Lobotka e McTominay mediani. In attacco il tridente resta lo stesso di sabato con Hojlund al centro, Neres e Lang sugli esterni. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.