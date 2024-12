Sky - Il Napoli a gennaio cerca uno alla Zielinski, c'è già un nome

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 11:50 In primo piano

Luca Marchetti, esperto di mercato, è intervenuto al Club, a Sky Sport, per le ultime sulle mosse del club azzurro in vista del mercato di gennaio che si sta per avvicinare.

"Un difensore in più Conte lo vuole perché è passato dalla difesa a tre alla difesa a quattro. Rafa Marin non ha mai giocato, Juan Jesus gioca solo ora perché non c'è Buongiorno. Serve un centrale che possa tamponare l'assenza dei titolarissimi e che conosca la Serie A.

Fagioli? Il Napoli vuole un giocatore che possa legare meglio centrocampo e attacco, uno alla Zielinski per intenderci. Fagioli magari non sarà la prima scelta, ma rimetti a posto i conti. Raspadori vale molto di più quindi nel caso si fanno valutazioni in prestito tra i due club".