Sky - Napoli resta fiducioso per Lobotka: entro 24-48 ore l'affare si sbloccherà

Non solo Diego Demme, il Napoli prenderà due centrocampisti nel corso di questa finestra di mercato. Dopo aver chiuso per il giocatore del Lipsia, adesso si attende che si sblocchi l'affare legato a Stanislav Lobotka. Stando a quanto riferito da Sky Sport, ci sarebbe un ultimissimo step da compiere per quanto riguarda i due club invischiati nell'operazione.

MANCA POCO PER LOBOTKA - I colleghi dell'emittente satellitare riferiscono che da Castel Volturno stanno aspettando l'ok definitivo del Celta Vigo, ma in questo momento ci sono delle divergenze sulla formula di pagamento: il Napoli vorrebbe dilazionare maggiormente l'esborso da 21 milioni più 4 di prestito, ma l'affare non dovrebbe essere a rischio ed entro 24-48 ore dovrebbe sbloccarsi.