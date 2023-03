Smontiamo questa balla dell’esultanza per il Milan al sorteggio

Veniamo a noi, al sorteggio dei quarti di Champions ed un chiacchiericcio che s’è fatto già fastidioso.

Decontestualizzare. Ormai l’informazione tende a fare ciò che non dovrebbe fare: decontestualizzare. Prendere pezzi, stralci, dichiarazioni di qualche anno fa e spararle in prima pagina per avviare la macchina del fango. Il tempo è una cosa sacra, il tempo ordina le cose e giustifica alcune opinioni. Togliere una frase, un gesto, un commento dal proprio tempo è esercizio innaturale.

Veniamo a noi, al sorteggio dei quarti di Champions ed un chiacchiericcio che s’è fatto già fastidioso. “Hanno esultato per il sorteggio? Preferisco festeggiare io poi”: così ha parlato Stefano Pioli nella conferenza stampa pre Udinese. Prima del sorteggio c’era una convinzione comune: beccare le italiane è sempre fastidioso. C’era però una considerazione ancor più forte: la priorità è provare a non beccare le tre corazzate City, Bayern e Real Madrid.

Senza questa premessa, raccontare il resto è poco sensato. Veniamo ai minuti concitati del sorteggio. Primo abbinamento: Real Madrid-Chelsea. Secondo abbinamento: Inter-Benfica. Le palline da estrarre erano rimaste quattro, che contenevano il Napoli, il City, il Bayern Monaco ed il Milan. È palese, dunque, che in quel momento, e solo in quel momento lì, il male minore (ovviamente sulla carte) era beccare i rossoneri. Non perchè il Milan non sia una squadra forte, ma perchè l’alternativa era beccare due squadre fortissime come City e Bayern Monaco. In quel preciso momento, chiunque conosce un pochino il calcio ha ritenuto meno peggio pescare il Diavolo. Basta dunque alimentare questa storia.