Osimhen e la Juve, ADL disposto a trattare solo a questa cifra

Il futuro dell’attacco azzurro passa inevitabilmente dalle decisioni che verranno prese in estate su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, tornerà a Napoli solo sulla carta a giugno: il suo destino è ormai segnato altrove e l'edizione odierna de Il Mattino prova a fare il punto sulle possibili destinazioni.

Dall’Inghilterra filtra l’interesse concreto del Manchester United, che starebbe pensando a un’offerta cash più il cartellino di Rasmus Højlund come contropartita tecnica. Ma occhio alla Juventus: Giuntoli, suo grande estimatore, continua a lavorare sotto traccia per riportarlo in Italia. L’operazione non è semplice, anche per i rapporti freddi tra i due club. E in Serie A, la clausola rescissoria da 75 milioni non è applicabile. Nonostante ciò, De Laurentiis sarebbe disposto a sedersi al tavolo a partire da una valutazione di almeno 90 milioni di euro per il suo centravanti.