L'Inter vuole anticipare l'ultima giornata a giovedì: la posizione della Lega

Nel corso dell’ultimo consiglio di Lega, sarebbe emersa una proposta per l'ultima di campionato: l’Inter avrebbe manifestato la volontà di anticiparla a giovedì, per disputare con maggiore margine un eventuale spareggio nel weekend del 25 maggio. I nerazzurri, impegnati in trasferta a Como, e il Napoli, che ospiterà il Cagliari al Maradona, sarebbero quindi coinvolti in questo potenziale cambiamento di calendario.

Tuttavia, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, il presidente Simonelli avrebbe escluso con fermezza questa ipotesi, ricordando che l'intero consiglio si è espresso in senso contrario. Ciononostante, non manca chi all’interno della Lega stia strizzando l’occhio a questa eventualità. Molto dipenderà dai risultati del weekend: dopo domenica sera il quadro sarà sicuramente più chiaro.