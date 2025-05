Due i dubbi di Conte per Parma: il modulo e David Neres

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:25 In primo piano

La lotta scudetto è più aperta che mai, e ora il vantaggio in classifica degli azzurri è di appena un punto: domenica al Tardini, contro il Parma, servirà una vittoria per continuare a gestire il proprio destino in autonomia, senza guardare (troppo) ai risultati dell’Inter. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova a fare il punto sulla formazione che Antonio Conte potrebbe schierare nella delicata trasferta di domenica sera.

"La settimana di lavoro, in linea con una serie di brutte notizie inaugurata a fine gennaio e mai più interrotta, è cominciata con la pessima nuova dell’assenza di Lobotka. Annunciata, certo, e neanche l’unica: a Parma, Conte dovrà fare ancora a meno di Juan Jesus (stagione finita) e Buongiorno (per lui si proverà il recupero con il Cagliari). Per il resto, il tecnico dovrà decidere su quale modulo puntare: se insistere sul 4-2-3-1 delle ultime due giornate, oppure se ripristinare il 4-3-3 sfruttando il rientro di Neres nel tridente".