Sorpresa Danilo: sarà del Napoli, ma non è detto arrivi subito

Il Napoli lavora al mercato. L’obiettivo principale per la difesa è Danilo che, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è stato messo ufficialmente sul mercato dalla Juventus che però ha anche chiesto un indennizzo per liberarlo.

Il Napoli lo vuole gratis, ecco perché la novità riguarda la tempistica del suo arrivo: Danilo, infatti, potrebbe arrivare a Napoli anche in estate, con la società azzurra che comunque lo bloccherebbe ora. Tutto dipenderà da come il centrale riuscirà a dire addio alla Juventus. Per Danilo pronto contratto di 18 mesi con opzione per un'altra stagione.