Spalletti cambia ancora assetto: nuovo sistema di gioco (terzo in una settimana) con la Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il 3-4-2-1 (o 3-5-2, che dir si voglia) di Cagliari e il ritorno al 4-2-3-1 in Napoli-Barcellona, Luciano Spalletti potrebbe cambiare il terzo modulo della sua settimana. Stasera contro la Lazio, infatti, l'allenatore di Certaldo - stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - starebbe pensando di schierare i suoi con un 4-3-3, il sistema preferito da Diego Demme, chiamato a giocare ancora titolare per l'emergenza a centrocampo. "Abbiamo risorse misteriose", ha dichiarato il tecnico azzurro in conferenza stampa. E la variazione tattica, dunque, appare molto probabile.