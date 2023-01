Spalletti replica a Mourinho: "Scudetto già vinto? Anche un gran comunicatore può sbagliare..."

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Roma: "Come commenta i complimenti di Mourinho? Io non ho mai visto nessuno vincere un campionato a gennaio, li prendo come se fosse un complimento per quanto fatto dalla squadra fin qui. Un comunicatore importante come lui può sbagliare, a gennaio nessuno ha mai vinto il campionato".