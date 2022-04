Spalletti ritrova il suo colosso per la Roma

Con il camerunense dall’inizio in mezzo al campo, la media punti degli azzurri.è di 2,38

Quanto è mancato Frank Anguissa nella sfida alla Fiorentina? Il centrocampista, squalificato per il match contro i viola, tornerà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di questo pomeriggio contro la Roma. Un recupero importante per il tecnico azzurro, che ritroverà l'uomo capace di fornire un grande apporto in fase di non possesso grazie a fisicità e capacità di leggere le linee di passaggio.

I numeri non sono una verità assoluta ma spesso aiutano a comprendere le cose. Con il camerunense dall’inizio in mezzo al campo, la media punti degli azzurri.è di 2,38, cifra che cala notevolmente senza Anguissa: appena 1.75 di media. Per ripartire, dopo il passo falso con i viola, servirà l'apporto del centrocampista più fisico a disposizione di Spalletti.