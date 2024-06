Sportitalia - Clamoroso Di Lorenzo, ha respinto Conte: “Riparto da te", "No, voglio la Juve!”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è soffermato sulla questione Di Lorenzo

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è soffermato sulla questione Di Lorenzo: "Ha già tutto l'accordo con la Juventus, che per il momento vorrebbe spendere 20 milioni di euro per lui, ma potrebbe anche salire. Di Lorenzo, tramite l'agente Giuffredi, ha dichiarato che vuole andare alla Juventus. E allora come pensi di tenerlo? De Laurentiis non può svegliarsi la mattina e dire una cosa e poi dirne un'altra la sera.

De Laurentiis ha detto che sono tutti sul mercato, che nessuno è più importante del Napoli. Se tu dici una cosa del genere è normale che Giuffredi si muova in anticipo. Giuffredi si è mosso, ha trovato l'accordo con Giuntoli e sta portando a De Laurentiis un'offerta da 20 milioni di euro. Magari non bastano? Ne vuoi 25? Va bene, si tratta, ma se De Laurentiis dice che tutti sono sul mercato Giuffredi fa solo il suo mestiere.

Così facendo il procuratore, visto il suo mestiere, si comporta in maniera corretta. Di Lorenzo che arrivi Conte, van Gaal, Ancelotti, Pochettino, Klopp, Guardiola, chiunque, vuole andare alla Juventus, ha l'accordo con la Juventus e ha già tutto pronto per la firma".

Tramite il suo account X, poi, Criscitiello ha anche aggiunto: "Venerdì Conte ha chiamato Di Lorenzo: “Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti”. Il capitano ha ringraziato il Mister ma ha ribadito la sua volontà: “Il mio ciclo è finito. Voglio andare alla Juve e ho già informato la società".