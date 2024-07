Sprint finale per Brescianini: intesa con l'agente, arriverà dopo una cessione

Il Napoli accelera per Marco Brescianini, primo obiettivo per il centrocampo. Contatti proficui tra Manna e il suo agente, Riso, lo stesso di Buongiorno. Tra le parti i confronti sono da tempo costanti, il giocatore piace per qualità, fisicità e duttilità, ma prima serve un’uscita. L’indiziato principale è Gaetano che lascerà Napoli a titolo definitivo: Cagliari avanti sul Parma.

Solo dopo si potrà procedere con l’affare Brescianini che il Frosinone valuta oltre dieci milioni. Il Napoli è in pressing e insiste per superare la concorrenza di Atalanta, Fiorentina e Milan (suo vecchio club che conserva il 50% sulla rivendita). Sullo sfondo anche Billy Gilmour del Brighton. Lo scrive il Corriere dello Sport.